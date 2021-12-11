Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, 23.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nisar sokak içerisinde bulunan iki katlı metruk bir evde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M.Ö.'nün bıçak darbelerine maruz kalan Melih Ö. bacaklarından yaralanırken, şüpheli şahıs kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler evde inceleme yaptı.

Olayın şüphelisinin kısa süre sonra yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



