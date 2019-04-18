Metruk binadaki yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 22. Sokak'ta bulunan metruk evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tugay Göktürk