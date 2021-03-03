Metruk binaya kumar operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzucubelen Mahallesi'nde metruk bir binada para karşılığı kumar oynayan şahısların olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramalarda 3 deste iskambil kağıdı, 42 adet okey taşı ele geçirildi. Şahıslara, kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, sarhoşluktan 816 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden 5 bin 478 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 5 bin 478 lira, maske takmamaktan 2 bin 739 lira ile kapalı alanda sigara içmekten bin 20 lira olmak üzere toplamda 22 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 1 kişi ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.