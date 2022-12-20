Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki metruk bir evde çıktı. Metruk yapıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarla birlikte şiddetini arttıran alevler evin tamamını sararak gökyüzünü aydınlattı.

Suat Metin

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