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Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti

Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti
Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti

Antalya’da metruk bir evde çıkan yangın, geceyi adeta aydınlattı. Tüm evi saran alevlere yakın kısımdan geçen sürücüler, araçlarının camları kapalı olmasına karşın yangının sıcaklığını yüzlerinde hissetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk ev küle döndü.

Metruk ev yangını geceyi aydınlattı, sürücüler alevleri yüzlerinde hissetti - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki metruk bir evde çıktı. Metruk yapıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarla birlikte şiddetini arttıran alevler evin tamamını sararak gökyüzünü aydınlattı.

Suat Metin

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