Metruk evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar sokakta bulunan arsa içindeki metruk evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evsiz vatandaşların ikamet ettiği iddia edilen evde çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk evde maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Ali Furkan Çetiner

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