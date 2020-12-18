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Mevlüt Erdinç: 'Çok mutluyum'

Mevlüt Erdinç: 'Çok mutluyum'
Mevlüt Erdinç: 'Çok mutluyum'

Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. 46. dakikada Ndao'nun attığı golle Karagümrük öne geçerken, mücadelenin 90+5. dakikasında kazanılan penaltı atışında Diagne fileleri havalandırdı ve Galatasaray 1-1'i yakaladı. Herkes maç bitecek diye beklerken, 90+11. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, uzun süren sessizliğini bozarak topu ağlara gönderdi ve Karagümrük'e galibiyeti getiren isim oldu. Maçın hemen ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mevlüt, attığı golden önce takımın galibiyet almasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Gol atmam da benim adıma önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelecek" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş

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