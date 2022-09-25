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Mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağdı
Mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk karı yağdı - Tıkla İzle

Trabzon

Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.

Artvin

Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Rize

Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.

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