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Mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG Terör Örgütü mensubu yakalandı

Mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG Terör Örgütü mensubu yakalandı
Mevsimlik işçilerin arasında çalışan 2 YPG Terör Örgütü mensubu yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çalıştığı tespit edilen YPG Terör Örgütü mensubu 2 Suriye uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik önemli bir operasyon yaptı. Bu kapsamda ekipler, Menderes ilçesinde iki YPG Terör Örgütü mensubunun tarlada mevsimlik işçiler arasında çalıştığını tespit etti. YPG Terör Örgütü mensubu Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İşçilerin arasına sızan ve gözaltına alınan terör örgütü mensubu zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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