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Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı
Mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan ve bazı sosyal medya platformlarında, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı’ ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaali ilçesi Köyyeri Mahalles'nde 4 Eylül tarihinde mevsimlik tarım işçileri, iddiaya göre işveren ve köylüler ile aralarında çıkan tartışmanın ardından minibüsle şehirden ayrıldı. Bölgede çalışan diğer mevsimlik tarım işçileri ise olayın Türk-Kürt meselesi olmadığını, tarafların kendi aralarında yaşanan bir sıkıntıdan dolayı kavga ettiğini söyledi. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ise olay, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiaları ile gündeme geldi. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Orkun Kaya
 

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