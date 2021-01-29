Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz şüphelisi: “Tanıdık sanmıştım”

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.G. M. (25) bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki Y.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken, şüphelinin "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dediği görüldü. Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Tedavi için hastaneye götürülen zanlı, daha sonra gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek ifade verdi.

Ö.G.M.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birisi sandığını söylediği öğrenildi. Ö.G.M.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.