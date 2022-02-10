Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı

Odunpazarı Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki durak bölgesinde bir otobüs şoförüne kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Otobüs bekleme noktasına yakın olması nedeniyle şoförün diğer arkadaşları da olaya müdahale etti. Bıçak çeken şahıs bir grup otobüs şoförü tarafından darp edilmeye başlandı.

Bu sırada olayı gören İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kazım Ulusoy, yaşananları görüntülemeye başladı. Ardından şoförlerden bazıları Ulusoy'un yanına gelerek çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Bir şoför yaşananların görüntülenmemesi için eliyle muhabirin kamerasını bir süre kapattı. Ardından küfür ve tehditte bulunan şoförler muhabirin işini yapmasını engelledi. Diğer yandan şoförlerin darp ettiği kişi ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda şoförlerin darp ettiği genci kurtarmak isteyen bir kadın ise yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

“Şu an telaffuz edemeyeceğim argo kelimeler kullandılar”

Yaşanan meydana dayağını görüntülemek isterken saldırıya uğrayan İHA muhabiri Kazım Ulusoy, “Ben yolda yürüyordum. Elinde bıçakla birinin koştuğunu gördüm. Arkasından ise Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs şoförleri koşturuyordu. Ben de o sırada basın mensubu olarak telefonumu çıkardım ve kayda girdim. Büyük Şehir Belediyesinin otobüs şoförleri bıçak çeken çocuğun üstüne çullandı. Hepsi saldırdı. Benim zaten görevim böyle olayları çekmek. Ben elime telefonu aldığımda hepsi benim üzerime yürüdü. ‘Sen nasıl çekersin' dediler. Bir takım hakaret içeren cümleler sarf edenler oldu. Ben kartımı gösterdiğim halde, ‘Başlatma lan basınına' gibi argo kelimeler kullandılar. Ben de, ‘Benim de görevim bu çekmek zorundayım' dedim. Çekmeye devam ederken başka bir otobüs şoförü üzerime yürüdü. Telefonuma vurdu. Saldırmaya çalıştılar. Şu an telaffuz edemeyeceğim argo kelimeler kullandılar. Ben de o sırada diğer çalışma arkadaşlarımı aradım. Tekrardan çekim yapmaya devam ettik” dedi.









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