Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.'nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.'yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.

Ali Göç







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