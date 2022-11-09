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Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası

Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası
Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve tokatla birbirlerine giren tarafları ayırmak için polis ekipleri biber gazı kullanırken, olayda 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.'nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.'yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.

Ali Göç



 

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