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Meydanı boş bulan esnaf top oynayarak eğlendi

Meydanı boş bulan esnaf top oynayarak eğlendi
Meydanı boş bulan esnaf top oynayarak eğlendi

Tokat’ta iki esnaf, tam kapanmada ıssız kalan kaldırımda top oynayarak eğlendi.

Meydanı boş bulan esnaf top oynayarak eğlendi - Tıkla İzle

Türkiye genelinde tam kapanmaya gidilmesi ile birlikte cadde ve sokaklar ıssız kaldı. Tokat'ta kapanmada komşu iki esnafın iş yerlerinin önünde top oynaması kameralara yansıdı. Esnaflardan Mesut Kahraman, Tokatlılar tam kapanmaya uyarak dışarı çıkmadığı için sokak ve caddelerin boş kaldığını kaydetti. Caddelerin boş olmasını fırsat bilerek top oynadıklarını belirten Kahraman, bu şekilde zaman geçirdiklerini söyledi.
Bir iş yerinde çalışan Necati Güzel ise zaman geçmeyince top oynamak istediklerini ifade ederek, “Etraf bomboş, gelen giden olmadığı için biz de vaktimizi değerlendirmek istedik. Yapacak fazla bir şey olmadığı için biraz eğlenmek istedik” diye konuştu.

Nurhan İçmez
 

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