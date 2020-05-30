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Meydanlar boş kaldı, yüzlerce güvercin böyle yıkandı

Meydanlar boş kaldı, yüzlerce güvercin böyle yıkandı
Meydanlar boş kaldı, yüzlerce güvercin böyle yıkandı

Bursa'da sokağa çıkma yasağında boş kalan meydanda yüzlerce güvercinin duş alması hoş manzaralar ortaya çıkardı.

Meydanlar boş kaldı, yüzlerce güvercin böyle yıkandı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15 ilin arasında yer alan Bursa'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Normal zamanda binlerce insanın Ulucami ve Kapalı Çarşı'ya gitmek için kullandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güvercinlere kaldı. Boş kalan meydanda temizlik görevlisinin su tuttuğu hortumla duş alan kuşlar, su ihtiyaçlarını da giderdi. Güvercinlerin keyfili anları kameralara böyle yansıdı.

Yıkandıktan sonrada güneşe çıkan kuşlar adeta yazın gelişini kutladı.

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