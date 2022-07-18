İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meyve veren ağaçların olduğu çalılık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.

Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Çenedağ Mahallesi Turfan Sokak'ta bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sebebiyle meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.
Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Mehmet Ekrem Ceylan

İLGİLİ HABER
Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı Fırın alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı
İLGİLİ HABER
Antalyada alevlere teslim olan evde 2 çocuk mahsur kaldı Antalya'da alevlere teslim olan evde 2 çocuk mahsur kaldı
İLGİLİ HABER
Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine koştular Ellerine kürekleri aldılar, alevlerin üzerine koştular

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.