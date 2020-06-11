Meyvesi 2, yaprağı 10 liradan satılıyor

Üzüm, hasat zamanı tarlada üreticiden kilosu 2 liraya satın alınıyor, yaprağı ise 10 liradan alıcı buluyor. Topladıkları yaprakları satarak gelir elde ettiklerini belirten bağ sahiplerinden Celalettin Sumeli, köylülerin yaprakları satarak aile geçimine katkıda bulunduğunu söyledi. Sumeli, "Tayfi üzümümüz sofralık bir üzümdür. Tayfi üzüm yaprağını dolmalarda sarma olarak kullanıyoruz. Ekşimsi bir tadı var. Siirt'imizin sofralarından vazgeçilmezlerindendir. Üzüm yaprağımızı mayıs ayı ortalarında itibaren temmuz ve ağustosa kadar topluyoruz” dedi.

Şirvan Tarım ve Orman Müdürü Furkan Özüak ise köyde yaprak hasadının devam ettiğini söyledi. Özüak, "Yaprak bölgemizde ciddi anlamda talep gören bir ürün. Tayfi üzümü de çok değerli kendine ait bir hoş bir aroması var. Yaprağı da bu konuda çok değerli. Çünkü diğer yapraklara nazaran tüysüz bir özelliğe sahip. Yapısı daha geniş ve bölgede yaklaşık 100 tona yakın bir rekoltemiz var. Bu da çiftçilerimiz için çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor. Üzüm yaprağı üzümden daha pahalı ve daha fazla gelir getiren bir ürün. Bölgede ciddi anlamda talep var" diye konuştu.

Selami Deniz

