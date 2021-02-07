Mezar başında 18 yıldır yanan ışık söndü

Bir kargo şirketinde çalışan Berna Şallı, düğününden bir ay önce basenlerindeki yağlardan kurtulmak istedi. 65 kiloluk Berna'ya liposuction yapıldı ve vücudundan 7 kilo yağ alındı. Ancak 28 yaşındaki genç kız, ameliyattan sonra rahatsızlandı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kalan Berna, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. 3 Ağustos 2003 tarihinde hayatını kaybeden Berna Şallı'nın ailesi kızlarının mezarına özel izin alarak bazı düzenlemeler yaptı. Ziraat mühendisi Berna Şallı'nın ailesi, mezarlık yakınından bir ev alarak buradan kurduğu düzenekle kızlarının mezarına aydınlatma sistemi kurdu.

"Anne başka bir yere taşınınca söndü"

Anne Ayşe Şallı'nın kızının hayattayken karanlıktan korktuğu için öldükten sonra mezarını aydınlattığı öğrenildi. Ayşe Şallı'nın kentsel dönüşüme girecek olan evinden Kepez ilçesine taşınmasıyla kızının mezarında 18 yıldır yanan ışık söndü.

İsa Akar

