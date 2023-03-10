Mezar başındaki ağaçta açan ‘kavuğun' hikayesi

Bolvadin ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesindeki Kadı Vecceddin Efendi Türbesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kadı Vecceddin'i 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman‘ı 17 gün Bolvadin'de ağırlayan, Şehzade Mehmet'i gıyabında yargılayan ve 14 bin 205 Akçalık vakıf kurarak medrese yaptırdığı biliniyor.

Türbenin en dikkat çekici özelliği ise mezarın başındaki ağacın üstünde sarık şeklinde kavuğun bulunması. Bölgesel Turizm Rehberi Araştırmacı Yazar Seydi Tosun, türbenin hikayesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, türbenin dönemin önemli kadılarından birisi olarak gösterilen Vecceddin Efendi'ye ait olduğunu söyledi. Tosun, “Bu türbede Yörük Zade ve Bolvadin Kadısı Kadı Vecheddin Efendi yatmaktadır. Kadı Vecheddin Efendi 1553 Yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferinde buradan geçerken 17 gün boyunca Bolvadin'de ağırlamıştır. Bu sağ tarafta yatan onun başucunda da kendi ağacının üzerinde oluşmuş olan bir sarık vardır. Bu sarık Kadı Vecheddin Efendi'nin sarığını temsil eden bir sarıktır. Bazı insanlar bunun ağacın bir uru (dokularda oluşan ve sürekli büyüme eğilimi gösteren yumru) olduğunu söylerlerse de bu Kadı Vecheddin Efendi'nin bir kerameti olarak zikredilmektedir. Kadı Vecheddin Efendi Bolvadin'i yönetmiş ve Bolvadin'in Kadısı'dır. Adı Vecheddin Efendi kendisi yüksek tahsilini Bağdat'ta tamamladıktan sonra Bolvadin Kadılığına atanmış ve Bolvadin'i yönetmiş kadıdır” dedi.

Onur Dal

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