Mezarlara saldıran DEAŞ'lıların yakalanması şehit babasını sevindirdi

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezarlığa zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı. Haberi alan şehitlerin babası Ali Oruç, oğullarının mezarı başına gitti.

“Vatan için bedel ödemiş insanlara bunu yapmak nasıl bir insanlık?”

Burada İHA muhabirlerine açıklamada bulunan şehit babası Ali Oruç, suçluların gereken cezayı alacağına inandığını belirterek, “Hepimiz ailece çok sevindik. Hiç kimsenin kötülük yanına kalmaz. Cenabı Allah onun cezasını verecek. Biz ona inanıyoruz. Yapılanlar çok kötü bir şey. Hele ki bu vatan için bedel ödemiş insanlara bunu yapmak nasıl bir insanlık? Nasıl bir vicdan, merhamet? Biz mezarlığa geldiğimizde basmamak için hep özen gösteriyoruz. Şurada bedel ödeyerek yatan insanlara senin elin nasıl uzandı? Vicdansız merhametsiz insan. Allah seni kahrı perişan etsin. Sen bu dünyada da ahirette de yer bulamayasın inşallah” diye konuştu.

“Bizi kimse yıkamaz”

Ali Oruç, oğullarının mezar taşının geri geldiğini ancak yapılanların unutulmayacağını ifade ederek, “Devletimize güveniyoruz. Bunu kim yaptıysa da cezasını çekecek inşallah. Her konuda ben devletimin yanındayım. Mezar taşlarımız yapıldı ve yerine konuldu. Ancak yapılanlar unutulmuyor. Bu insanlığa sığmaz. Bu olay karşısında bütün şehit ailelerimiz üzüldü. Bu tüm Türkiye'ye yapılan bir olay. Ben her zaman ama söylüyorum evlatlarımın yanındayım. Bunlar istediği kadar hainlik yaparsa yapsın. Biz dimdik ayaktayız. Dinimizle, bayrağımızla, şehitlerimizle ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz” dedi.

Öte yandan Oruç, mezarların tahrip edilmesinin ardından mezarlık girişine güvenlik kamerası takıldığını kaydetti.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay