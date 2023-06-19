Mezarlıkta acı ziyaret: Gözü yaşlı hala, yeğeninin doğum gününü unutmadı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesi Akevler Mahallesinde yaşayan Recep Ötmen ve Hatice Ötmen çifti de oğulları Emircan'la birlikte depremde hayatını kaybetti. Depremde yok olan ailenin oğullarının 16. yaş gününü vefakar hala Fatma Çantalı, unutmadı. Antakya şehir mezarlığına gelerek yeğenini yad eden acılı hala, mezar başında göz yaşlarına boğuldu. Yeğeninin mezarına çiçek bırakan gözü yaşlı hala, zor anlar yaşadı.

“Çok acı bir şey, tarif edemiyorum”

Acılı hala Fatma Çantalı, yeğenini doğum gününde unutmadığını dile getirerek: “Biz burada Akevler Mahallesinde oturuyorduk. Bizim evimiz 3.kattı. Bizim ev 1 buçuk kat dibe çöktü. Biz şu an 3.katta olduğumuz için hayattayız. Alt katta olsak zaten hayatta kalamazdık. Burada yengem, burada oğlu yatıyor. Abimde vefat etti depremde. Annem de enkaz dan 4.gün çıktı, Adana'ya götürdük tedavi gördü orada. Burada yatan yengem. Burada yatan da oğlu. Ama abimi Narlıca'ya gömdük. Bu günde yeğenimin doğum günüydü, o yüzden biz geldik. Biz burada konteynerde kalıyoruz. Yeğenim hayatta olsaydı bu gün 16 yaşında olacaktı. Lise 3'e geçecekti. Benim oğlumla aynı yaştalar. Evimizde çok yakındı, çok samimiydik. Doğum günü gelelim dedik. Çok acı bir şey, tarif edemiyorum. Çok kötü bir şey. Biz bulduk, defnettik. Ama şimdi yoklar. Biz çok mücadele verdik, insan gücüyle yapacak bir şey değildi” dedi.

Veysel Korkmaz - İsa Akar

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