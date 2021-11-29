Mezarlıkta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay saat 09.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıkta temizlik yapan belediye işçileri, bir aile kabristanının kenarında hareketsiz yatan bir genç gördü.

Gence seslenen işçiler, tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede kimliği belirsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, ilk yaptığı çalışmada cesedin alt tarafında şırınga bulurken, kolundan da kan geldiğini belirledi. Gencin aşırı dozda uyuşturucu almaktan öldüğü tahmin edilirken kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

