Mezunlar geleceğe uğurlandı

Uğur Okulları'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları, 26 Mayıs Pazar günü Volkwagen Arena'da gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. İstanbul'da hizmet veren 45 Uğur Lisesinin toplam 4 bin 600 öğrencisine yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törenle unutulmaz bir mezuniyet hatırası hediye edildi. Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğu ile gerçekleşen törende öğrenciler Pinhani konseri ile de keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanında 119 okuldan 10 bin 500'e yakın mezun veren Uğur Okullarının İstanbul'daki öğrencileri, mezuniyet coşkusunu Volkwagen Arena'da yaşadı. Öğrencilerin heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığı törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve veli katıldı.

“Sizler çevrenizin ışığı olacaksınız”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, İstanbul'daki Uğur Liselerinden 4 bin 600, Türkiye genelindeki 119 okuldan da 10 bin 286 öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek; “Bugün öğrencilerimizi mezun edip, üniversiteye, hayata ve geleceğe uğurluyoruz. Sizleri çağdaş bir eğitim yuvası olan kurumumuzdan mezun etmenin sevinci ve mutluluğunu yaşarken, ayrılmanın hüznünü aynı anda taşıyoruz. İleriki hayatlarınızda doğru insanlarla yola çıkın ve etrafınızda doğru insanların olmasına izin verin. Nicel hedeflerle yola çıkın, nitel sonuçlara ulaşacaksınız; yani ‘bir sürü ekin, biraz hasat yapın.' Sizler işlerinizde daha geniş perspektifleri, daha inovatif alan ve yaklaşımları arayacak ve çevrenizin ışığı olacaksınız. Ulu Önderimiz Atatürk'ün devrimlerinin, ilkelerinin koruyucusu olacak ve onun gösterdiği yolda sizler gibi çağdaş düşünceleri taşıyan yeni nesillerin yetişmesine öncülük yapacaksınız. Yolunuz, şansınız ve bahtınız açık olsun” dedi.

Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise öğrencilere seslenerek en büyük sermayelerinin insan olduğuna ve büyük bir ailenin parçası olduklarına değindi. Yücel; “Bundan 14 yıl önce sizler gibi liseden mezun oldum. Sizlere en önemli tavsiyem şudur; tüm hayatınız boyunca adil, merhametli, hoşgörülü, farklılıklara saygı duyan bireyler olun. Kazanmayı da kaybetmeyi de, hatta kaybettiğinizde rakibinizi tebrik etmeyi de bilin. Herkesin fikrini alarak kendi kararlarınızı kendiniz verin. Çünkü istemediğiniz bir ortamda, hoşlanmadığınız kişilerle elde edeceğiniz maddi ve manevi başarılarınız sizi mutlu etmiyorsa, bunlar sadece defterlerdeki figür olmaktan öteye geçmez. Yapan yapar, yapamayan nasıl yapılacağını anlatır. O yüzden muasır medeniyetler seviyesine hepimiz çok çalışarak ulaşmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Artık diplomanız ile değil, becerilerinizle iş bulacaksınız”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, lise eğitiminin genel eğitim ve kariyer yolculuğu içerisindeki orta direk olduğunu dile getirerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Yücel; “Yatırımlarımızı sadece eğitime yaparak bugünün dünyasında önemli bir yere geldik. Birlikte olalım; kurumlarımızdan kopmayın. Siz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın bir üyesisiniz, artık sonsuza dek beraberiz. Bundan sonraki hayatınızda dünyanın neresine giderseniz gidin kapısını çalabileceğiniz bir yeriniz var. Hedefim Türkiye'nin önemli bir eğitim kurumunu dünyaya kazandırmaktı ve sizin yaşınızda bir kurum sahibi oldum. Başta sınavlara hazırlanma noktasında ve dünyada yapılan eğitim sistemlerinin örneklerini sizlerle buluşturuyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor ve değişecek. Bugünün dünyasında yapılan mesleklerin birçoğu önümüzdeki 10 yıllarda olmayacak. Ezberi bozun, üniversite eğitiminizi iyi planlayın, devamlı sorgulayın. Artık diplomanız ile değil, becerilerinizle iş bulacaksınız. Sizler en kritik aşamadasınız. Sınav puanı ile en iyi hangi üniversiteye girebilirim değil, size geleceğe en iyi taşıyacak eğitime bakın. Kendi değerlerinize sahip çıkın ama evrensel değerlere de hakim olun. Özgürlüğümüzün 100'ncü yılını kutladığımız bu yılda, hangi yoldan ilerleyeceğinizi düşündüğünüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışına bakın. O çağda yapılanlara bakıp, neler yapılabileceğini düşünün. Özgürlüğünüz zenginliktir.” dedi.

Okul birincileri ödüllerini teslim aldı

Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrencilerin okullarındaki 11'nci sınıf öğrencilerine flamalarını teslim ettiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, yıl boyunca başarıları ile adlarından söz ettiren “okul birincisi” öğrenciler de okul müdürlerinin ellerinden plaketlerini aldı. Tören, tüm öğrenciler adına Ataşehir Kampüsü öğrencisi Ece Ercen yaptığı konuşma ile devam etti. Ece Ercen; “Bizler, Uğurlu öğrenciler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biliyoruz ki her açıdan akademik ve entelektüel donanıma sahip bir bireyler olarak yetiştik. Tüm bunların farkındalığıyla hayatımızın her satırını ince ince okumak, onu şekillendirmek için emek vereceğiz. Her koşulda bizlere destek veren ailelerimize ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederiz. “ dedi.

Öğrencilerin aynı anda keplerini havaya fırlatması ile tören sona erdi. Tören sonunda öğrenciler Pinhani'nin şarkıları ile eğlendi.