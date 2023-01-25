MGK Bildirisi'nde NATO vurgusu: Müttefiklik hukukuna uygun hareket etmeliler

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 3 saat 40 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayınlanan bildiride 2022 yılında milli güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirildiği 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiğinin altı çizildi. Bildiride, "İhtiyaç duyulduğunda terörle mücadele için daha ileri adımlar atılabileceğine vurgu yapılırken, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli güvenliğimize, birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, bunun için gereken iradenin ve hazırlıkların tam olduğu kaydedilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG, terör örgütünün ve destekçilerinin, Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ettiği; terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan kapsayıcı ve bütüncül bir çözüme ulaşılmasının, kalıcı barışa giden yolu açacağı belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemleri ile silahlanma gayretlerinin, bölgedeki gerilimi artırmanın ötesinde bir fayda sağlamayacağı belirtilen bildiride, "Türkiye'nin milli güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye hiçbir surette müsaade edilmeyeceği hususu, bir kez daha kuvvetle vurgulanmıştır" denildi.

MGK Bildirisi'nde NATO'ya katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapılırken, "Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, buna mukabil NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir" açıklaması yapıldı.

İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırıların şiddetle kınandığı belirtilirken bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır."

Hülya Keklik



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