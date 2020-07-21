MGK perşembe günü toplanıyor!

PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a karşı yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlar masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden operasyonlara ilişkin MGK üyelerini bilgilendirecek.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Türkiye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a desteğinin süreceğini vurguladı. MSB Akar'da, Azerbaycan heyetiyle 5 gün içinde iki görüşme gerçekleştirdi. Bölgedeki krize ilişkin atılacak adımlar MGK'nın önemli başlıklarından biri olacaK.

LİBYA VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MASADA OLACAK

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek; En sıcak başlık ise Libya olacak.

Son iki ay içerisinde Ankara-Trablus hattında yoğun bir ziyaret trafiği yaşandı.

Haziran ayında Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanları ve Mit Başkanının ardından Temmuz ayında MSB ve Genelkurmay Başkanı da Libya'ya gitti. Libya'dan da bazı heyetler Ankara'ya geldi. Tüm bu ziyaretlerin sonuçları kurulda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Libya'da siyasi çözüm çabalarına ilişkin temaslarıyla ilgili kurulu bilgilendirecek.

Suriye'deki gelişmelerde MGK'nın bir diğer önemli başlığı olacak; İdlib'deki son gelişmeler değerlendirilecek.

Türkiye-Rusya ve İran liderleri arasında dijital ortamda yapılan Astana zirvesinin sonuçları da toplantıda gözden geçirilecek.

Kritik MGK'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi ve Dünya çapındaki salgının etkileri de tüm boyutlarıyla ele alınacak.