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MGK sona erdi: 'Ara bulucuk çabaları sürecek'

MGK sona erdi: 'Ara bulucuk çabaları sürecek'
MGK sona erdi: 'Ara bulucuk çabaları sürecek'

MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı.

 Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

MGK Toplantısında Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı. Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin önemine dikkat çekildi.
 

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