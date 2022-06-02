MHK'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, son zamanlarda gündeme gelen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğuna dair iddiayla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu'nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesi'nde ülkemizin değerli hekimlerince 31.05.2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir.

Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."