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MHP, Denizli adayını geri çekti

MHP, Denizli adayını geri çekti
MHP, Denizli adayını geri çekti

MHP, Denizli adayını geri çekti.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, yaptığı açıklamada yerel seçimler için Denizli'de ilk aday belirleyen ve açıklayan partinin kendileri olduğunu belirtti. Başkan Birtürk, yapılan ittifak görüşmeleri kapsamında partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ebru Leman Kalkan'ın geri çekildiğini ifade etti.

Başkan Birtürk, açıklamasında ayrıca Denizli ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da çekildiğini söyledi. Başkan Birtürk, “Başkan adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP, Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır” dedi. 

Gökten Ceylan
 

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