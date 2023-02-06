MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor

MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği belirtilerek, “Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.