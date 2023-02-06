İhlas Haber Ajansı

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MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor

MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor
MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği bildirdi.

MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği belirtilerek, “Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Aytekin
 

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