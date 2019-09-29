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MHP deprem raporu hazırlıyor

MHP deprem raporu hazırlıyor
MHP deprem raporu hazırlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki deprem nedeniyle saha araştırması yapılması için MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile bölge MYK ve MDK üyelerini görevlendirdi.

Genel Başkan Yardımcıları, depremin hemen ardından cuma günü İstanbul'a gitti. İstanbul'da depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinlemeye başlayan Genel Başkan Yardımcıları, böylelikle halkla dayanışma içerisinde olacak.

RAPOR SUNACAKLAR
İstanbul'da depremden zarar gören binaların durumunu yerinde inceleyecek olan Genel Başkan Yardımcıları, incelemeler sonucunda İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına yönelik rapor hazırlayarak MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunacak. Öte yandan, İstanbul'daki depremler nedeniyle ertelenen partinin yetkili kurulları, milletvekilleri ve il başkanlarıyla gerçekleştirilecek toplantının, ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. MHP, kasım ayı içerisinde de belediye başkanlarıyla kampa girecek. Partinin çalışma temposu 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla artacak.

Türkiye Gazetesi 

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