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MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti
MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Domaniç İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen hayatını kaybetti.

Domaniç ilçesinde iki dönemdir MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten 61 yaşındaki Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkmen, iftar sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "Halil İbrahim Türkmen bey hakka yürüdü Cenab-ı Allah'tan başkanımıza rahmet dilerken ailesine ,yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Tamer Yiğit
 

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