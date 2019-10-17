MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 02.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara Kalesi'nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıda bulunan kayalıklara düşen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ise ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ederken, Yalçın'ın cansız bedeni de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine önce Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki polis müdürleri gelerek incelemelerde bulundu. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Muhammet Mücahit Dereli