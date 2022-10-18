MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'e cevap

MHP lideri Bahçeli, MHP Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, ABD Büyükelçisi Flake'in Yunanistan açıklamasına cevap verdi. Bahçeli, ABD Büyükelçisi Flake'in açıklamalarına ilişkin, “Aptallar herkesi aptal zannetmesin. Türkiye'de aptal yok” cevabını verdi.

Ne demişti?

Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım ‘Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır. Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" demişti.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

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