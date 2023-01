MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli İsveç'te yakılan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek İsveç'in NATO üyelik sürecinin dondurulması gerektiğini söyledi. Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini de değerlendiren Bahçeli, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fikirde olduklarını belirterek üyelik için yeşil ışık yaktı.

"Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı?"

Cumhur İttifakı'nın oy oranında düşüş yaşandığını söyleyenler olduğunu belirten Bahçeli, bu sözlere yönelik eleştirilerde bulunarak, "Millet ve vatan uğruna kendi bindiği gemiyi denizin ortasında yakacak kadar kaygıyı ve korkuyu yenmiş bir davanın mensuplarını elinde kibrit kutusuyla tehdit etmeye çalışan densizler vardı. Ağızlarından salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bahsediyorlardı. Oyumuzun düştüğünü iddia ediyorlardı. Bir yalana bin yalan ekleyip algı operasyonlarıyla üzerimize geliyorlardı. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılmasına hazırlık yapan, PKK'ya mütareke çağrısını silahlara veda kisvesiyle açıklayan, Türkiye'yi zalimlerin kafesine hapsetmek için tertip içinde olan ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi ve ar damarı çatlamış siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın zayıfladığını, kan kaybettiğini koro halinde söylüyordu. Bu cürüm ve müfteri güruhuna gerçekten de yuh olsun, yazıklar olsun, bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara da her şey haram olsun.

Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Tahmin ediyorum Amasya'dan ders almışlardır. Herhalde Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kucak açan on binlerce vatandaşımızın muazzam coşkusuna cümle alem şahit olmuştur. Amasya Genelgesi'nin ruhuyla birleşip bütünleşen Milliyetçi Hareket Partisi zillete düşenleri yine şaşırtmış ve ters köşeye yatırmıştır. Vaktimiz olsa şerefin ne demek olduğunu hece hece anlatırdım, ancak kaybettikleri bir değerin ne olduğunu dinlemenin bunlara oldukça ağır geleceğinin de farkındayım. Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? MHP'yi sosyal medya kumpaslarıyla infaza kalkışan namussuzlar Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs 2023 tarihine kadar konuşacaklarını konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz"

Son günlerde MHP'de gerçekleşen istifalara yönelik konuşan Bahçeli, "Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikayet edecek değiliz. Gönül kervanımıza her gün katılan binlerce Türkiye sevdalısıyla işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz, yolumuza azimle devam ediyoruz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her insanımızı kucaklayacağız ve kardeş bileceğiz. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Hiç kimsenin etnik, mezhep, ideolojik ve fikri farklılığına kafa yormayacağız. Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz. Ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Sanal ayrımlarla meşgul olmayacağız. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir aile olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmayacağız" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması için yasal bir engel bulunmadığını söyleyen Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına birdenbire seslerini yükseltmeleri, itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları bir defa milletimizin umutlarını küllemek ve kündeye getirmektir. Bu beyhude çabanın sonu ve sonucu elbette hüsrandır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur; Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir.

Yeni sistemle birlikte, Cumhurbaşkanlığı makamının ‘anayasal statüsü' değişmiş; tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz özelliğinden partili, yürütmede tek yetkili ve tam sorumlu hale dönüşmüştür. Bir bakıma bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münhasır bir başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Bu vaziyet yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına tamamen aykırıdır. Değişiklik teklifine ilişkin Anayasa Komisyon Raporu'nda açıkça ifade edildiği üzere, iki defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip Cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde anlaşılmalıdır ve doğrusu da budur" ifadelerine yer verdi.

"İsveç'in NATO üyeliğini derin dondurucuya alınmasından yanayız"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine dair değerlendirmede bulunan Bahçeli, "İsveç ve Danimarka başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e ve inançlarımıza yönelik yaygın tahrik ve azgın saldırıları nefretle kınıyoruz. İsveç'in NATO üyeliğini derin dondurucuya alınmasından yanayız. Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşü paylaşıyoruz. Kitabımıza el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum. Geçen hafta dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine yapılan kanlı saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden soydaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, can Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağımızı belirtiyorum. Unutulmasın ki, Azerbaycan ne kadar Türk ise güneyi de o kadar Türk'tür ve bizim can beraberimizdir" şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Karataş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.