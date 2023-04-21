MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı ve bakır ibrikle su döktü. Anıt mezarda partililerle bayramlaşan Bahçeli, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Milletçe bayrama erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Bahçeli, “Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye millet iradesine başvuracağı süreci yaşıyor. Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle acılı süreleri aşacak milletçe güler yüzlü toplum haline gelecek şartlar oluşacaktır. Mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. 14 Mayıs'a ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Hidayet Türkyılmaz

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