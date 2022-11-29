MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin 2023 yılında terörden kurtulacağını söyleyen Bahçeli, “Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Bebek, çocuk ve kadın katillerine, mehmetlerimizin, polislerimizin ve korucularımızın kanını döken canilere ihanetlerinin bedeli mutlaka ödettirilecektir” açıklamasında bulundu.

“Ciddiyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır”

Televizyon programlarında Türkiye'nin muhtemel kara harekatına ilişkin yorumları eleştiren Bahçeli, “Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir, önüne gelen, dili olan, askerliğin temel kurallarından bihaber, yanaşık düzen nedir bilgisi bulunmayan, askerlik yapıp yapmadıkları dahi belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşmaktadır. Türkiye'nin askeri stratejisini küçücük akıllarınca belirlemeye çalışırlar. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek, terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır. Bunlardan bıktık usandık, bu edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekâtı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır, buna da muhakkak bir sınır konulmalıdır” açıklamasında bulundu

“Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir”

MHP lideri Bahçeli, Konya'da bir kişinin hayvanlara yönelik saldırısına değinerek, “Bu itibarla hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır. Aynı şekilde sahipsiz ve başıboş gezen hayvanların da özellikle farklı mahallerde çocuklarımıza, kadınlarımıza ve savunmasız insanlarımıza saldırıları sık sık gözlemlenmektedir. Bu sorunun önüne geçmek öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Son zamanlarda yaşanan müessif olaylar, yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarımızın varlığı elbette hüznümüzü artırmıştır. İnsan-canlı dengesinin güvenli bir şekilde kurulması elzemdir. Ne insanımızın hayatından taviz veririz, ne de bir hayvana yapılan işkenceye sessiz kalırız” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişiklik Önerisi'ne ilişkin “Ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. 1982 Anayasasının 84 maddesinde, 9 bölüm başlığı, alt başlık ve madde başlığında yapılan değişiklik önerileri tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır” diye konuştu.

Anayasa değişiklik önerisinin tarihi geriye sarmak olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye'ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin çivisini çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamış, esas itibariyle de geçmişin tezahüründen başka hiçbir şey söyleyememiştir” açıklamasında bulundu.

Bahçeli, yeni anayasa taslak metnini göstererek şunları söyledi:

“Bu anayasa metni Türkiye'nin Yüzüncü yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. Alın size 6'ya karşı 2. Bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşaması için cumhurun bir kanadı olan AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Onların da hazırlayacağı anayasa metinleri burada buluşur ise yüzüncü yıldönümünde Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmuş olacaktır.

Şimdi onların bir de uykusunu kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Bir görevimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tamamladık. İkincisine 2023'te hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru götürsek.”

Mevlüt İşli





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