MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Birbirlerinin yanında dahi duramayanlara Türkiye emanet edilir mi?'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

'Birbirlerinin yanında dahi duramayanlara Türkiye emanet edilir mi?'

"Twitter sansür uyguluyorsa demek ki doğru yoldayım"

"HDP VE CHP'nin kaosa oynadıkları inkar edilmez bir gerçektir"

"(Enis Berberoğlu) Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır."