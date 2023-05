MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP'ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da düzenlenen ‘14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' açık hava toplantısında halka hitap etti. Bahçeli, yurt dışında bazı demokrasi düşmanlarının vatandaşların hür iradesine kilit vurmaya çalıştığını belirterek, “İki eli ile kalp işareti yapan iki yüzlü siyasetçiler Muğlalı kardeşlerimizi aldatamazlar. Bukalemun siyasetçilere Muğlalı yüz vermez, fırsat ermez, izin vermez, şans vermez. Milli ve manevi değerler ile çatışıp, çelişen siyasi ittifakların Muğla ile muhabbet bağı olamaz. Önümüzde tarihi bir seçim var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 74 ülkede, 177 merkez ve 46 gümrük kapısında 27 Nisan 2023 tarihinden 9 Mayıs tarihine kadar oylarını kullanacaklar. 3.4 milyon vatandaşımızın iradesi sandığa yansıyacak. Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Bölücü terör örgütü yandaşları vatandaşlarımızın hür iradesine kilit vurmak istemişlerdir. Bu vandallığın görüldüğü ülkelerde demokrasi cellatlarına maksatlı şekilde sessiz kalınmıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Bölücü ve terör sevicilerin demokrasi iddiası, özgürlük istekleri, insan hakları ifadeleri baştan ayağa sahtekârlıktır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır: Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız Türkiye'yi ateşe atacaklar” dedi.

“Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri HDP'dir, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür”

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhep kutuplaşmasını kışkırttığını belirten Bahçeli, “Kim ne yaparsa yapsın, hangi provokasyona müracaat ederse etsin, biliniz ki ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, kavga ve karışıklık bekleyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Ancak zillet ittifakı tehlike saçmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ağırlaştırılmış etnik ve mezhep kutuplaşmasını kışkırtmaktadır. Sayısı 6 ile başlayıp sonunda 9'a çıkan kumar masası ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir. Muğla bu kötülüğe geçit vermez, müsaade etmez, etmeyecektir. Zillet ittifakının Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, 'Güvenlik ve terörle mücadele politikasının Batı'yla entegre edileceği' ifade edilmiştir. Milli güvenliğimizin neresini, nasıl ve niçin entegre edecekler? Terörle mücadele politikasının entegresini nasıl ve hangi hakla yapacaklar? Zillet ittifakının gizli ajandası teslim olmuş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun sinsi amacı egemenlik çıkarlarından vazgeçmiş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri HDP'dir, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür” dedi.

“29 Ekim 1923 ruhu Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor”

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ne görüştüğünü açıklamasını isteyen Bahçeli, “HDP'nin bir eş başkanı 28 Nisan 2023 tarihinde dedi ki: ‘Bu rejimi değiştirmek için Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor, destekleyeceğiz' Bir başka HDP'li bölücü milletvekili adayı 100 yüzyıllık Cumhuriyet'i değiştirmeyi vaat etmiştir. Şu pervasızlığa, şu şımarıklığa, şu kepazeliğe bakar mısınız? Anlaşılan Cumhuriyet, zillet ittifakını rahatsız ediyor. 29 Ekim 1923 ruhu Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor. Muğla'dan sesleniyorum, Türkiye'de rejimi değiştirecek, Cumhuriyet'i yıkacak bir alçak, bir şerefsiz henüz anasının karnından doğmadı. Kılıçdaroğlu soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. HDP'yle yapılan görüşmede rejimi değiştirme hususunda söz birliği, hedef birlikteliği yapıldı mı? Özerklikten federasyona kadar farklı farklı bölünme modelleri konuşulup üzerinde mutabakata varıldı mı? Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı serbest bırakma açıklamasını biliyoruz da, acaba İmralı canisini önce ev hapsine, sonra da dağlara bırakılma konusunda ittifak sağlandı mı? Kutuplaşmadan ve savrulmadan şikayet eden bu zat, Türkiye'yi barıştıracağım derken neyi kast ediyor? Ülkemizde küs kim, kırgın kim, kavgalı kimler? Kumar masasından başka anlaşmazlık ve gerilim nerede var? Atatürk Havalimanı'nı CIA ilişkili ABD'li bir şirkete vereceğim diyen Kılıçdaroğlu diyet borcunu ödeme vaadini taksit taksit paylaşmaktadır. Fakat hevesi kursağında kalacaktır. Hayalini kurduğu, hedefini koyduğu, temelini dinamitlemek istediği karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. Zira 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaoğlu ve yanında hizaya girmiş parti başkanları tarihin çöp sepetine atılacaklardır” dedi.

“CHP'ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur”

CHP yönetiminin terör örgütü PKK ile ittifak tüneline girdiğini belirten Bahçeli, “İHA'larımıza, SİHA'larımıza, İnsansız Savaş Uçağımız Kızılelma'ya, Milli Muharip Uçağımız KAAN'a, TCG Anadolu'ya, Hürkuş'a, köprülerden barajlara, otoyollardan demiryollarına, tünellerden dev şantiyelere varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti asla hoş görmez. Diyorlar ki savaşa mı gidiyoruz? Bu milli ve yerli savunma sanayi ürünlerinin niçin gösterildiğini, neden devamlı gündemde tutulduğunu soruyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir, Berlin'dir, Londra'dır, Washington'dur. Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller. HDP'nin sözde demokratik tutum belgesiyle, CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi aynı tornadan çıkmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının paravan Cumhurbaşkanlığı adaylığına tamam demiştir. Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal'in hatıra ve emanetleriyle yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, PKK'yla ittifak tüneline girmiş, HDP'yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir. İP ise bunların proje süsüne, zillet mezesine dönüşmüştür.

Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP ile veya kayyumu Yeşil Sol Parti'yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça hizmettir. CHP'ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur. İYİ Parti'ye verilecek her oy yıkıma destektir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır. HDP ile gelecek planlamak, siyaset denkleminde buluşmak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır. CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir. Bunlar yüz karasıdır, yürek sızısıdır, demokrasi infazcısıdır. Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilcileriyiz. Biz ihanetin kafasını ezecek, milli varlığımıza ve egemenlik haklarımıza can pahasına sahip çıkacak millet kudretiyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz Türk milletinin ruh köküyüz” dedi.

Bekir Tosun - Aykut Kurt

