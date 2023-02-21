MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet her şeye hakimdir, iftiralar ise beyhudedir”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İnsanlığın felaketler karşısındaki refleksinin ve tepkisinin coğrafyaların her noktasında hemen hemen aynı olduğunu belirten Bahçeli, “Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır, canı vardır, acısı vardır, vicdanı vardır. Felaketin koru yürekleri kavurmasıyla beraber, kaos peşine düşen, yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan, siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır. Esasen bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır” açıklamasında bulundu.

“Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir”

“Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir. Ne güzel bir sözdür: ‘Ne doğrarsan tabağına, o gelir kaşığına.' Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdırlar. Bunlar kendilerini sorgulamalı, kendi ruhi felaketleriyle yüzleşmelidir. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için ileri geri konuşmak maliyetsizdir. Hariçten gazel okumanın önünde de bir engel yoktur. Ancak milli felaketlerde, ortak aidiyet ve hassasiyet paydasında uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.”

İstanbul'da 1 milyon 528 bin 782 binanın olduğu bilgisini veren Bahçeli, “Kilometrekareye 3 bin 49 kişinin düştüğü bu kentimizde mevcut yapı stoğunun yüzde 70'inin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında, derhal harekete geçmemiz ertelenemez bir mecburiyettir” ifadelerini kullandı.

“Devlet her şeye hakimdir, iftiralar ise beyhudedir”

Bahçeli, İstanbul depremine hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, “Kaybedecek zamanımız yoktur. Oyalamaya hakkımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız. Hükümet verimli ve etkin bir afet yönetimiyle Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür, ancak hayatta zamanın hafifletmediği ve yumuşatmadığı hiçbir acı da yoktur” diye konuştu.

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Acımızı, anımızı, adımızı ve ağıdımızı bilmeyenlerle ortak bir geleceği nasıl paylaşacağız? İktidarın kaybetmesi uğruna vatanın ve milletin kaybetmesine oynayanlarla nasıl bir arada yaşayacağız? Dünya alem deprem bölgesine insani yardımları sevk ediyorken iç muhalefetin utanç verici haline ne diyelim? Bunu neye yoralım ve nasıl açıklayalım? Yaygın çıkar ilişkileri yanlışın peşinden gitmeyi meziyet zanneden siyaset kadrolarını palazlandırmakla kalmaz, pazara, hatta ayağa düşmelerine yol açar.”

“Seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir”

Seçim tarihiyle ilgili yapılan açıklamaları değerlendiren Bahçeli, “Bir insanımız dahi enkaz altındayken, henüz felaketin sıcaklığı çok yakıcıyken, haksız ve hayasız siyasi eleştiri yapmak, seçim tarihiyle ilgili spekülasyon üretmek vebaldir, bu vebal zillet ittifakını teşkil eden her partinin hissesine eşit olarak düşmüştür. Bir yanda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyorken, diğer yanda devleti ve hükümeti sistematik şekilde suçlamak en hafif tabirle terbiyesizliktir” ifadelerine yer verdi.

“Bilinmelidir ki, ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız” diyen Bahçeli şunları söyledi:

“Acılarımızın tam ortasında, seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelendi ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantılıdır, hayalperesttir, vehimlerin pençesindedir. Yalan söylediler, algı operasyonuna heveslendiler, husumet yaydılar.”

Mevlüt İşli



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