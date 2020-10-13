MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"(Hatay'daki orman yangını) Sorumlular en kısa sürede yakalanmalı, hesap vermeli"
"Aydın müsveddelerinin doğaya kasteden hainlere tepkisi yok."
"Ateşkesi ihlal eden Ermenistan olmuştur"
"Teröriste terörist diyemeyen bize göre teröristtir"
"Terörist Ermenistan çekilmelidir"
"Dağlık Karabağ Ermenistan'ın elinden kafasına vura vura alınmalıdır"
"Dağlık Karabağ Türk'tür"
" CHP Genel Başkanının seçim isteği sipariştir"
"2023'de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"