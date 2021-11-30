MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gıda fiyatlarında yüzde 2-5 arasında indirim yapılmalı'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yalancıların maskesini düşüreceklerini belirterek, “Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kurulan tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Bunu ısrarla yapacağız, inatla savunacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz, aramızdaki sevgi köprülerini tahkim edeceğiz. “Geliyor gelmekte olan” diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz. Davetsiz gelenin mindersiz oturacağını göstereceğiz.

Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Türkiye'yi kaos anaforuna itemeyecekler. İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambol ortamı oluşturup fırsatçılığa kalkışmasın, bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, zulmet ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, asla da itibar etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

“Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Bu kader Levh-i Mahfuz'da belirlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin, bu irade haysiyetinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetişmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağıracağız, çağlayacağız, sular seller gibi coşacağız. Azmedeceğiz, sabredeceğiz, emek vereceğiz, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız.”

MHP lideri Bahçeli CHP'yi eleştirerek, “Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar nerede sorusunu soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl işbirlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. Millet vicdanında tükenmez bir hazine vardır ki, o da ahlakındaki saflık ve bozulmamışlıktır. CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, kuldan utanan, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ekonominin rakam, oran, yüzde, matematik, grafikten çok daha öte bir alan olduğunu söyleyen Bahçeli, “Keynes'in dediği gibi, sorun, yeni fikirlerde değil, içinde yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikirlerdir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler miras aldığımız kör noktalardır. Bize kendi çıkarlarımızı düşünen, birbirinden yalıtılmış, sürekli hesaplar yapan, zevkleri sabit ve doğa üzerinde egemen kişiler olduğumuzu kabullendirmek istediler. Görünmez el metaforuyla sömürünün çarkını çevirdiler. Piyasayı eşrefi mahlukat olan insanın önüne geçirdiler” diye konuştu.

Bahçeli, temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesinin, hayat pahalılığının düşürülmesinin herkesin yapacağı fedakarlıkların olduğunu söyleyerek, “Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır. Bizim temennimiz, herkesin elini taşın altına koymasıdır. ‘Örtünme, beslenme ve barınma' sorunlarının hep birlikte, vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz. Faiz lobisinin şiddetlenen tazyik ve telkinlerine, zillet ittifakının seriye bağlanan bittik ve tükendik propagandasına hiçbir şekilde kulak asmadan tıpkı Ahilik kültüründe yaşandığı gibi darda ve zorda kalan insanlarımıza şefkat elimizi uzatabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli şöyle devam etti:

“Düne kadar AK Partinin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuz ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki, bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden fırsatını bulursa milletine ihanet etmekten de kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karışlamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum, kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da eleştirilerde bulunan Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme, kısaca ben sana söyleyeyim: CHP'nin başına bir kaset komplosuyla ve paraşütle iner gibi gelmen, terör örgütü YPG'yi kendi vatanını koruyan örgüt olarak görmen, terörle mücadeleye ‘hayır' demen, terörizme gülücükler saçman, ne işimiz var Suriye'de, Libya'da, Irak'ta sözlerin, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, milli meselelerde Türkiye'nin karşısına geçmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, istiklalimize kara çalman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet etmen, CHP'yi kaynağından koparman, HDP-PKK ile ittifak kurman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, emperyalizme kurşun asker olman senin lekeli mirasın olarak anılacaktır. Kılıçdaroğlu akli melekelerini yitirmiş olacak ki, “strateji bizim işimiz değil, o gençlerin işidir,” diyebiliyor. Bir partinin stratejisi, siyaset yapıyor olmanın stratejik hedefleri nasıl yok sayılır? CHP'nin kuru gürültüyle, günlük polemiklerle, yalan siyasetle milletimize vereceği ne vardır?

Böyle bir zihniyete ülke yönetimi emanet edilebilir mi? Daha taktik nedir, strateji nedir, hedef nedir bilmeyen kemiksiz bir cahilin niye siyaset yaptığı, neyin peşinde olduğu nasıl açıklanacaktır? Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı miting yapın diyor, akşamına Kılıçdaroğlu “haydi meydana” diyerek bu hain çağrıya sarılıyor, sadakat gösteriyor. Bu mudur sizin helalleşmeniz? Bu mudur sizin siyasetiniz? Bu mudur sizin Türkiye'ye bakışınız? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum, hayrını görmeyin diye niyaz ediyorum. PKK'nın terör elebaşları özyönetim ve özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor, peki CHP'nin Genel Başkanı buna ne diyor? Yoksa kurulan pazarlık masalarına yüz sürüp de bunlara olur mu veriyor” diye konuştu.

Grup çıkışında Türkeş'in anma etkinliğinde yaşanan olayla ilgili olarak Bahçeli, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş elinin altında gelişiyor. Bundan sonra dikkat etsin. Arkasında ülkücü nefes var” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk



