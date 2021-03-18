MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır'

Ankara Spor Salonu'nda yapıılan MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. Tek aday olan Bahçeli, kurultaydaki konuşmasında HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir'' dedi.

CHP'ye ''Andımız'' tartışmasıyla ilgili de tepki gösteren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki 'Andımız'a sahip çıkacaksınız?'' ifadelerini kullandı.





Bahçeli; 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Andımız'dan şu istedi diye vazgeçmeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?' dedi.