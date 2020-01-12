MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'İran'a, Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya destek vermek ana strateji olmalıdır'

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları

”Türkiye'nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır”

”Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir”

”ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pennsylvania'ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır”

"Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır"