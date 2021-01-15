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MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı

Kovid-19 aşısı yaptıran Bahçeli, "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Devlet Bahçeli'ye katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim"

Sağlık Bakanı Koca:"Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."

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