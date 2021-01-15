MHP Genel Başkanı Bahçeli, koronavirüs aşısı yaptırdı

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Devlet Bahçeli'ye katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim"

Sağlık Bakanı Koca:"Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."