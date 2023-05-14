MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı

MHP lideri Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.

Mevlüt İşli - Burak Can Ekizoğlu



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