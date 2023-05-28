MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı !

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır” dedi.

Yunus Emre Aytekin - Berkay Hasan Karayakas



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