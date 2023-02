MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur'

Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme değinerek, günün birlik beraberlik günü olduğunu ifade etti. Bahçeli, “Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak bir gün hiç değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir. Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım ki, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve olacaktır. Belki bu karanlık gecenin ne zaman sökecek aydınlığı diye kendi kendimize sorduğumuz anlar da olmuştur, bundan sonra da sormak mümkündür. Ancak her seferinde imanımızla direneceğiz, hür irademizle birbirimizin can beraberi olacağız.

Felaketler karşısında sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılık, gösterilecek direnç ve dirayet sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin elbette ön şartıdır. Milli birlik ve dayanışma mukavemetiyle her neviden felakete göğüs gerilmeli, karşı çıkılmalıdır. Hepimizin birimiz, birimizin hepimiz olacağı bir zamanın tam ortasında bulunduğumuz da tartışmasız bir gerçektir. Empati duygumuza güç vermeliyiz. Birbirimize dayanak olmalıyız. Birbirimizi ana kucağı gibi sarıp sarmalamak zorundayız. Gündemimizin yegane konusu depremdir. Türkiye'mizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Fay hatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün ve muhtemel değildir” dedi.

Bahçeli, iki depremin bilançosunun ağır olduğunu belirterek, “Artçı sarsıntılar ise kesintisiz devam etmiştir. Olumsuz hava şartlarından dolayı arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır. Türkiye 1939 Erzincan depremiyle 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kalmıştır. Şu ana kadar 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybederken, 20 bin 426 vatandaşımız yaralanmış, 5 bin 775 bina yıkılmış, binlerce vatandaşımız da taş, beton ve toprak yığınlarının altından kurtarılmıştır. Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan vatan evlatlarına şifalar diliyorum. Kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi müteessir bir hissiyatla iletiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak felaket haberini alır almaz bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimizin de iştirakiyle heyet teşkil edip afet bölgesine gönderdik. Bu heyetimiz devletin arama kurtarma faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla depremden etkilenmiş il ve ilçelerimizde destek ve yardım temelli çalışmalarını ifa edecektir.

Bütün parti teşkilatlarımız ve Ülkü Ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz, emekse emek vereceğiz, mücadeleyse mücadele edeceğiz, üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız. Her dava arkadaşımın bu süreçte sorumlu, duyarlı ve fedakar davranması içten beklentim ve temennimdir. Milletimizle tek yumruk olup zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. Bütün imkânlar seferber edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında duracaktır. Tüm vatandaşlarımız yekvücuttur. Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız. Sükûnet, metanet ve cesaretimizi kaybetmeksizin bütün enerjimizi yaşadığımız afetin getirdiği sıkıntıları gidermek amacıyla kullanmalıyız. Normal zamanlardaki gibi, gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Çankırı'da yapmayı planladıkları açık hava toplantısını deprem felaketinden dolayı bir başka tarihe ertelediklerini sözlerine ekledi.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

