MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam kampında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasında satırbaşları;

"31 Mart'ta Türk milleti bekasına sonuna kadar sahip çıktı."

"31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır."

"Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisiyle kesişmiştir"

"Türk milleti Cumhur ittifakına güven duyduğunu göstermiştir"

"MHP'nin aldığı oy oranı yüzde 18.81'dir"

"Cumhur ittifakı'nı oluşturan partilerin oy toplamı yüzde 60.42'dir"

"Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimin elinde olduğu aşikardır"

"HDP bütün imkanlarıyla CHP'ye çalışmıştır"

"FETÖ'cüler açık açık Zillet ittifakına çalışmıştır. 3 büyük şehirde tehlikeli bir oyun oynanmıştır"

"Yerel yönetimlerde sistemsel reform büyük bir ihtiyaçtır"

"İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığı açıktır"

"Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur"

"Kürt kökenli kardeşlerim oynanan oyunları görmüş, HDP'ye yeter artık demiştir."

"Kimden ne silahı alacağımızın izin ve icazet makamı ne zamandan beri ABD olmuştur."