MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır."

"Teröre sıcak ve sempatik tavırlar işbirlikçiliktir, aynı şekilde ihanete teşneliktir. Terör örgütlerinin adını telaffuz etmekten kaçınanlar, karanlık projelere figüranlık yapanlar masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve namlusu olan rezillerdir."

"CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı'nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP'ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir."