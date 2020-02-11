MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Ahlaksızlık değil midir?"

”Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın, Türk Devleti her konuda muktedirdir.”

"Türk Milleti'nin sabrını sınamaya çalışanlar, tarihin her döneminde ağır bedeller ödemiştir."

"Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri gözden geçirmesi samimi dileğimizdir."

"Şehitlerimizin vebali Rusya'nın omuzlarındadır."

"Türkiye, Şam'a girmeyi planlamalıdır."

"CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir."

"CHP'nin Genel Başkanı milli güvenlik meselesidir."

"İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir."

"Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek."

“Esad'ın defterini dürmek varken temas önerisinde olanlar cinayete ve ihanete ortaktır.”