MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye zillete düşmeyecek, millet zilletin belini sandıkta kıracaktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin haftalık olağan Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Okulu'nda "Atatürk'ü anlamak" konulu ders vermesini eleştiren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP Parti Okulu'nda Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Acaba anladığı neydi, anlattığı nelerdi? İster istemez merak ediyor ve sormaktan kendimizi alamıyoruz. Bilmediği ve tanımadığı bir şeyi, bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Kaldı ki bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk Milli Mücadele'dir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kozmopolit, küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi, iflas ettiğimizi, heba ve heder olduğumuzu takılmış plak gibi söyleyip duruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir”

Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların el birliği ile geçeceğini söyleyen Bahçeli, önemli olan konunun Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları ile var olması olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ekonomik sıkıntı varsa eli birliği yaparız, güç birliği yaparız, inanç birliği yaparız, hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa, günü saati geldiğinde devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere mutlaka çıkartırız. Sabırla, sebatla, metanetle, geçmişimizden aldığımız ilham ve itibarla geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak durumundayız. Ters propagandalara aldırış edemeyiz. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Uçurumları kapatan köprülerin yıkılmasına sabır gösteremeyiz. Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır. Mübarek Ramazan günlerinde bize has davranış kalıbı olan hüsnü zandan taviz vermemek esas olmalıdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler, bu suretle bir iktidar devşireceklerini zannedeler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türk milletinin ekmeğine, erdemine, enerjisine, emeğine ve emanetlerine hasım olmuş meymenetsizlerdir.”

“Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını daha açıklamamasını da eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

“Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin üç beş kuruşa adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Türkiye'nin bir moratoryuma gidebileceğini yazıp çizenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakının belirlenecek adayı göstermelik olacağına göre, müstakbel başbakan da hazırda beklediği biliniyorken, bu kadar ayak oyununa, bu kadar gürültüye, bu kadar polemiğe ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve mütereddit davranmayın, ilan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim.”

“Türkiye zillete düşmeyecek, millet zilletin belini sandıkta kıracaktır”

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerin yakında geride kalacağını ve Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile yükseleceğini vurgulayan Bahçeli, “Devlet kurumlarının kapısına dayanan, en son olarak da Et ve Süt Kurumu'na musallat olan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zırvadır, zorbadır, zillettir. Türkiye zillete düşmeyecek, millet zilletin belini sandıkta kıracaktır. Güvence Cumhur İttifakı'dır. Ümit kaynağımız milli iradedir. Biliniz ki, Türkiye, tefekkür ve tezekkür edilen Türkiye'den çok daha büyüktür. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır. Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir. İstikbalin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi de bu geleceğe heyecanla, cesaretle, inanmışlıkla, dağları delen bir sevdayla hizmet edecek, mutlaka da başaracaktır” açıklamasında bulundu.

“2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez”

Özellikle son dönemlerde bölgede ve dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, Türkiye ve Türk milletinin milli bekasının devamı konusunda tarihinin en kritik dönemlerinden birisi ile yüz yüze olduğunun altını çizen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Kuşatılan Türkiye, yargılanan millet, sarsılan devlet, sorgulanan tarih, yozlaşan ahlak, parçalanan birlik, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çürüyen değerler, çözülen doku maalesef CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden diğer marjinal partilere kadar hepsinin ortak gayesidir. Önümüzde Türk milleti ve onunla anlam taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için zorlu bir dönem vardır. Bu nedenle cılız bir ideolojik destekle, olan biteni hariçten seyretmenin, anıları kafi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın, her söylenene inanarak, hiçbir katkı sağlamadan eleştiri üzerine eleştiri yapmanın, yalnızca heyecandan ibaret bir destek ile sağduyudan uzak macera arayışının, çağa ve hayata bakmadan günübirlik yaşamanın ve yorumlamanın kimseye ve Türkiye'mize bir katkısı olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız. Milletimizi, milletler mücadelesinin en üstünde görmek, devletimizi lider ülke yapmak siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacaktır. 2023 yılında, Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Alınan mesafe ve gidişat bu kutlu hedefi işaret etmektedir. Ve parti olarak verdiğimiz mücadele buna fazlasıyla layıktır.”

“Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir”

Milliyetçiliği hayatının her alanında uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Milliyetçilik ve millet sevgisi elbette ki bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Milliyetçiler her kurumda bulunabilir. Bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak, milliyetçiliği hayatın her alanında, uygulanabilir bir siyasal yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücüyüm, milliyetçiyim diyen kim varsa ana çatısı, ana kucağı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi, yalnızca Türkiye'yi değil artık bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı, müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışın da temsilcisidir” diye konuştu.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye barış konusunda nettir, başkaları gibi ikircikli tavır içinde değildir"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye gayret eden tek gerçekçi devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Bahçeli, “Türkiye'nin devrede olması, aktif ve çok boyutlu dış politikayla arabuluculuğa soyunması özellikle ABD ve yanında hizalanmış ülkeleri rahatsız etmektedir. ABD tarafından F-16 savaş uçaklarıyla ilgili müspet, fakat genel ve kesinlik içermeyen ifadeler zamanlama itibarıyla manidar olup göz boyamaya yöneliktir. Türkiye barış konusunda nettir, başkaları gibi ikircikli tavır içinde değildir. Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı mücadelenin devamını arzulayan, istikrarsızlığının kamçılanarak kökleşmesini amaçlayan hiçbir ülke iyi niyetli görülemez. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böylesi bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret edip Zelenski'nin üzerinde psikolojik baskı kurması çok dikkat çekmiştir. Esas gündem ve temini zorunlu olan hedef Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir siyasi hareket değildir”

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana ülkenin beka ve milli çıkarları için mücadele ettiğini söyleyen Bahçeli, “Ülkemizin zarar göreceğini düşündüğümüz her milli meselede son sözü söyleyecek olan millet ve onun değerlerini temsil eden partiler, fikirler ve kamuoyudur. Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir siyasi hareket değildir. Türkiye için düşündükleri bellidir ve asla kırılma yaşamamıştır. Stratejik oyunların farkındadır, gelişmeleri geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla kavrayıp tahlil yapacak vizyonu ve kadroları vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğundan beri verdiği mücadele ile özellikle milli kimlik ve milli beka ile ilgili konularda Türk siyasetinde yer edinmiştir. Bu konulardaki duruş, görüş ve icraatları ile millet varlığının en önemli güvencesi, milli meselelerin en hassas takipçisi olmuştur” dedi.

“Mahallenin uşaklarını Milliyetçi Hareket'e davet ediyorum”

Konuşmasının sonunda Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, “Ya, bu zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir. Ya da Türk milleti ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır. Vatanını seven hiç kimsenin tepkisiz kalamayacağı, suskun duramayacağı; hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği bu tablo karşısında, ne öne sürülecek bahaneler, ne mazeret olacak gerekçeler konunun vahametini azaltmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli toplantı sonunda kürsüden inerken, “Mahallenin uşaklarını Milliyetçi Hareket'e davet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Utku Şimşek